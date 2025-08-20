Analog Devices prévoit des résultats positifs grâce à une forte demande industrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Analog Devices ADI.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes des analystes mercredi, la société anticipant une demande stable pour ses produits malgré l'incertitude des tarifs douaniers.

Le fabricant de puces a bénéficié d'une demande accrue dans son segment industriel, ce qui s'est traduit par des tendances de réservations saines et une croissance de son carnet de commandes, alors que les fabricants ont avancé leurs expéditions en raison des changements dans les politiques tarifaires américaines.

Les actions de la société basée à Wilmington, dans le Massachusetts, ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges avant bourse.

La société a prévu un chiffre d'affaires de 3,00 milliards de dollars au quatrième trimestre, plus ou moins 100 millions de dollars, au-dessus des estimations des analystes de 2,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société s'attend à ce que le bénéfice par action du quatrième trimestre soit de 2,22 $, plus ou moins 10 cents, au-dessus des estimations des analystes de 2,03 $.

"Nous avons clôturé le troisième trimestre avec une croissance continue du carnet de commandes et des tendances saines en matière de réservations, notamment sur le marché final de l'industrie", a déclaré le directeur général Vincent Roche.

Le chiffre d'affaires du segment industriel, qui représente 45 % du chiffre d'affaires total de la société, a augmenté de 23 % pour atteindre 1,29 milliard de dollars au troisième trimestre.

Le segment industriel se concentre sur la fourniture de solutions avancées de semi-conducteurs qui alimentent les systèmes d'automatisation, de détection et de contrôle dans diverses industries.

Les ventes du segment automobile ont augmenté de 22 % pour atteindre 850,6 millions de dollars au troisième trimestre.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 2,88 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,77 milliards de dollars.