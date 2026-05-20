Analog Devices en hausse après l'annonce de son projet d'acquisition d'Empower Semiconductor pour 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action d'Analog Devices ADI.O progresse de 3,7% à 430 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant de puces a annoncé lundi après la clôture des marchés qu'il allait acquérir Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars en espèces

** Les deux sociétés ont déclaré que cette opération contribuerait à faire progresser l'alimentation électrique pour l'IA et d'autres applications à forte intensité de calcul, pour lesquelles les goulots d'étranglement en matière d'alimentation peuvent constituer un frein

** La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026

** Sur 35 analystes, 11 attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, 19 la notent “conserver” et cinq “vendre”; le cours cible médian s'établit à 405 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action ADI affichait une hausse de 52,7% depuis le début de l'année