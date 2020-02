Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ANA passe commande de 15 Dreamliners à Boeing pour $5 mds Reuters • 25/02/2020 à 11:04









par Eric M. Johnson et Tim Kelly SEATTLE/TOKYO, 25 février (Reuters) - La compagnie aérienne japonaise ANA Holdings 9202.T va acheter 15 appareils 787 Dreamliners supplémentaires à Boeing BA.N au prix catalogue de cinq milliards de dollars (4,6 milliards d'euros), ce qui constitue la première commande décrochée par l'avionneur américain depuis le début de l'année. Dans le cadre de cette commande, ANA utilisera des moteurs de General Electric GE.N à la place de ceux de Rolls-Royce Holdings RR.L , qui était jusqu'ici l'unique motoriste de cet appareil. Les moteurs de l'équipementier britannique souffrent de problèmes de fiabilité, qui ont contraint le groupe japonais à annuler des centaines de vols en 2018. "Comme le 787 représente une part importante dans notre flotte, nous avons pris la décision de diversifier certains composants pour minimiser les risques liés à une unique source", a déclaré une porte-parole d'ANA. La compagnie néo-zélandaise Air New Zealand AIR.NZ , cliente de Rolls-Royce pour ses premiers 787, a également fait appel à GE l'an dernier pour huit appareils. La commande de la première compagnie aérienne japonaise comprend 11 appareils 787-10 et quatre 787-9 ainsi qu'une option pour cinq 787-9, avec une première livraison prévue sur l'exercice fiscal 2022-2023, a précisé ANA dans un communiqué. Boeing, dont les avions 737 MAX sont cloués au sol depuis mars 2019 après deux accidents mortels en Malaisie et en Ethiopie, n'avait reçu aucune commande en janvier, une première depuis des décennies. ANA est la plus importante compagnie aérienne au monde à exploiter le Boeing 787 avec un total de 71 appareils en service. (Eric M. Johnson à Seattle et Tim Kelly à Tokyo; avec Jamie Freed in Sydney; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

