Amylyx progresse après des essais préliminaires prometteurs pour un médicament contre la SLA

5 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O augmentent de 1,8 % à 14,75 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que le médicament expérimental AMX0114 a été généralement bien toléré par le premier groupe de patients dans le cadre d'un essai de stade précoce pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA)

** La SLA est une maladie mortelle qui provoque une faiblesse musculaire progressive et une perte de mouvement, explique la société

** L'essai de phase précoce a recruté 12 patients , sans effets secondaires graves liés au traitement - AMLX

** Le médicament est injecté dans le liquide céphalo-rachidien toutes les quatre semaines; il vise à protéger les cellules nerveuses, indique la société

** Le recrutement du deuxième groupe commencera au Canada ce mois-ci et en janvier aux États-Unis - AMLX

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 283% depuis le début de l'année