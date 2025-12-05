Amylyx progresse après des essais préliminaires prometteurs pour un médicament contre la SLA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O augmentent de 1,8 % à 14,75 $ avant la mise sur le marché
** La société déclare que le médicament expérimental AMX0114 a été généralement bien toléré par le premier groupe de patients dans le cadre d'un essai de stade précoce pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA)
** La SLA est une maladie mortelle qui provoque une faiblesse musculaire progressive et une perte de mouvement, explique la société
** L'essai de phase précoce a recruté 12 patients , sans effets secondaires graves liés au traitement - AMLX
** Le médicament est injecté dans le liquide céphalo-rachidien toutes les quatre semaines; il vise à protéger les cellules nerveuses, indique la société
** Le recrutement du deuxième groupe commencera au Canada ce mois-ci et en janvier aux États-Unis - AMLX
** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 283% depuis le début de l'année
