Amundi prendra participation économique de 26,1% dans Victory Capital

Amundi SA AMUN.PA :
* AMUNDI ET VICTORY CAPITAL SIGNENT UN ACCORD DÉFINITIF POUR DEVENIR DES PARTENAIRES STRATÉGIQUES
* AMUNDI US SERA FUSIONNÉ AVEC VICTORY CAPITAL
* AMUNDI DEVIENDRA UN ACTIONNAIRE STRATÉGIQUE DE VICTORY CAPITAL AVEC UNE PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DE 26,1 % DANS VICTORY CAPITAL
* DES ACCORDS DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES D'UNE DURÉE DE 15 ANS, QUI ENTRERONT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'OPÉRATION, ONT ÉTÉ MIS EN PLACE
* DANS LE CADRE DE CES ACCORDS, AMUNDI DISTRIBUERA LES SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT DE GESTION ACTIVE DE VICTORY CAPITAL AUPRÈS DE SA BASE DE CLIENTÈLE NON AMÉRICAINE
* PAR AILLEURS, AMUNDI DEVIENDRA LE FOURNISSEUR, POUR VICTORY CAPITAL AUX ETATS-UNIS, DE SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT GÉRÉES HORS DES ETATS-UNIS
* ANTICIPE QUE CETTE OPÉRATION ENGENDRERA UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DE LA CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS US À SES RÉSULTATS
* ANTICIPE QUE CETTE OPÉRATION ENGENDRERA UNE ACCRÉTION MODÉRÉE DU RÉSULTAT NET ET DU BÉNÉFICE PAR ACTION (BPA) AJUSTÉS
* LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'OPÉRATION SERA SOUMISE AUX CONDITIONS USUELLES, ET LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE À LA FIN DU T4 2024 OU DÉBUT 2025
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA
(Gdansk Newsroom)
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