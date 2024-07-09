 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
JUL 24 CAC 40 Index (10x)
7 630,50
-0,08%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
JUL 24 CAC 40 Index (10x)
7 630,50
-0,08%
Indices
 
Chiffres-clés
 

Amundi prendra participation économique de 26,1% dans Victory Capital
information fournie par Reuters 09/07/2024 à 07:18

Amundi SA AMUN.PA :

* AMUNDI ET VICTORY CAPITAL SIGNENT UN ACCORD DÉFINITIF POUR DEVENIR DES PARTENAIRES STRATÉGIQUES

* AMUNDI US SERA FUSIONNÉ AVEC VICTORY CAPITAL

* AMUNDI DEVIENDRA UN ACTIONNAIRE STRATÉGIQUE DE VICTORY CAPITAL AVEC UNE PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DE 26,1 % DANS VICTORY CAPITAL

* DES ACCORDS DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES D'UNE DURÉE DE 15 ANS, QUI ENTRERONT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'OPÉRATION, ONT ÉTÉ MIS EN PLACE

* DANS LE CADRE DE CES ACCORDS, AMUNDI DISTRIBUERA LES SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT DE GESTION ACTIVE DE VICTORY CAPITAL AUPRÈS DE SA BASE DE CLIENTÈLE NON AMÉRICAINE

* PAR AILLEURS, AMUNDI DEVIENDRA LE FOURNISSEUR, POUR VICTORY CAPITAL AUX ETATS-UNIS, DE SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT GÉRÉES HORS DES ETATS-UNIS

* ANTICIPE QUE CETTE OPÉRATION ENGENDRERA UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DE LA CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS US À SES RÉSULTATS

* ANTICIPE QUE CETTE OPÉRATION ENGENDRERA UNE ACCRÉTION MODÉRÉE DU RÉSULTAT NET ET DU BÉNÉFICE PAR ACTION (BPA) AJUSTÉS

* LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'OPÉRATION SERA SOUMISE AUX CONDITIONS USUELLES, ET LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE À LA FIN DU T4 2024 OU DÉBUT 2025

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA

(Gdansk Newsroom)

Valeurs associées

AMUNDI
63,85 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank