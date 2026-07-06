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Amundi : nouveau record inscrit au-delà de 87,3E
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 16:21

Amundi inscrit un nouveau record au-delà de 87,3E, le sommet du 25 mai et du 3 juillet : le risque de "M" baissier semble écarté par une accélération assez franche en direction de 89,5E (soit 2% d'écart d'un seul élan) qui franchit résolument la résistance oblique moyen terme des 87,5E.

La dernière oscillation entre 79,65E (plancher du 11 juin) et 87,3E ouvre le chemin des 90E/90,5E.

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