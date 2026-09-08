Amundi nomme Hugo Pillu responsable des relations avec les clients institutionnels en France

(Zonebourse.com) - Amundi annonce la nomination de Hugo Pillu au poste de responsable des relations avec les clients institutionnels en France. Il occupait depuis 2020 les fonctions de directeur adjoint de cette activité.

Arrivé chez Amundi en 2015, Hugo Pillu a intégré l'équipe chargée des relations avec la clientèle institutionnelle, avant d'en devenir directeur adjoint cinq ans plus tard.

Il avait auparavant débuté sa carrière à la Direction générale du Trésor en qualité de macroéconomiste, puis rejoint l'Agence France Trésor en tant que responsable de la recherche et de la stratégie.

Hugo Pillu est titulaire d'un doctorat en économie de l'Ecole Centrale Paris, ainsi que d'un magistère en économie et d'un master en économie internationale de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

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