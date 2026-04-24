Amundi lance un ETP pour s’exposer au bitcoin

(AOF) - Amundi annonce le lancement de l'Amundi Bitcoin ETP, un produit coté qui permet aux investisseurs d'accéder à la performance du bitcoin sans avoir à détenir directement des crypto-actifs.

Ce nouvel instrument offre une exposition dite "physique", entièrement adossée au bitcoin. Les actifs sous-jacents sont conservés dans des portefeuilles numériques fournis par CACEIS, garantissant un cadre sécurisé et conforme aux exigences réglementaires européennes.

Avec ce produit, Amundi met en avant les atouts du format ETP, notamment en matière de liquidité, de transparence et d'accessibilité, facilitant ainsi l'intégration du bitcoin dans les portefeuilles d'investissement.

L'Amundi Bitcoin ETP s'inscrit dans un programme d'émission approuvé par l'Autorité des marchés financiers. Il repose sur un écosystème d'acteurs européens, dont CACEIS, agréé MiCA, chargé de la conservation des actifs dans le respect des normes de gouvernance, de sécurité et de ségrégation.

Coté sur Euronext Paris, le produit sera accessible en France aux investisseurs professionnels comme particuliers via un compte-titres, avant un déploiement progressif dans d'autres pays européens.

"Avec l'Amundi Bitcoin ETP, nous répondons à la demande des investisseurs pour une solution transparente et efficace permettant d'intégrer une exposition au bitcoin dans leurs portefeuilles", indique Benoît Sorel, responsable de la ligne ETF & indiciel chez Amundi.