Amundi lance à Paris un ETF conçu pour le japonais Zenkyoren

(Zonebourse.com) - Amundi annonce la cotation sur Euronext Paris de l'Amundi EURO STOXX UCITS ETF DIST, un ETF développé pour Zenkyoren, la fédération japonaise d'assurance mutuelle des coopératives agricoles.

Ce nouveau fonds vise à répliquer la performance de l'indice EURO STOXX Net Return Index EUR, offrant ainsi une exposition diversifiée aux principales actions de la zone euro.

Cette solution a été conçue pour répondre aux objectifs de diversification de Zenkyoren, en lui permettant d'accéder à un large éventail de sociétés de la zone euro au travers d'un véhicule d'investissement simple et compétitif.

"Chez Amundi, nous nous sommes pleinement engagés à développer des solutions qui répondent à l'évolution des besoins d'investissement de nos clients. Cette nouvelle cotation démontre notre capacité à mobiliser à la fois notre expertise en matière d'ETF et notre connaissance des marchés européens afin de proposer des solutions d'investissement pertinentes, efficaces et conçues pour nos clients", déclare Katsumi Fujikawa, directeur général d'Amundi Japon.

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