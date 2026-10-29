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Amundi-La collecte nette recule au T3 avec la réallocation d'un mandat en Inde
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 07:17

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(Dans le titre, bien lire qu'il s'agit d'un recul de la collecte, et non du résultat net)

par Augustin Turpin et Jakob Van Calster

Amundi AMUN.PA a fait état jeudi d'une collecte nette totale de 6,5 milliards d'euros pour la période juillet-septembre, ce qui représente un recul marqué par rapport aux trimestres précédents, évolution que le groupe explique par la réallocation partielle d'un mandat institutionnel en Inde.

En excluant la perte de 39,1 milliards d'euros liée à la réallocation du mandat avec une grande institution géré par la joint-venture indienne d'Amundi, SBI FM SBIA.NS , le premier gestionnaire d'actifs européen publie une collecte de 45,6 milliards d'euros, portée par la demande de ses clients "retail" et institutionnels en Europe et en Asie.

"Ce mandat est à marge négligeable et il n’est pas attendu d’impact des transferts sur les revenus et résultats de SBI FM ou les résultats d’Amundi", peut-on lire dans un communiqué du groupe.

Ce dernier publie également un résultat net ajusté trimestriel de 409 millions d'euros, en progression de 20% sur un an, la dynamique de collecte et la progression des encours soutenant les commissions nettes de gestion.

Les encours sous gestion s'établissent à 2.579 milliards d'euros à fin septembre, en hausse de 11% sur un an et quasi stables en glissement trimestriel.

Les commissions de gestion trimestrielles atteignent 845 millions d'euros, en hausse de 13,1%.

La clientèle "retail" contribue pour 21 milliards d'euros à la collecte, près de la moitié du total, en grande partie grâce à la contribution de l'Europe du nord, avec notamment un nouvel accord de distribution de produits retraite signé avec un distributeur en Allemagne.

Le résultat net comptable part du groupe s'envole de 270% sur un an à 675 millions d'euros, en raison de la plus-value de cession de 10% de la participation d'Amundi dans SBI FM.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Jakob Van Calster, édité par Benoit Van Overstraeten)

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