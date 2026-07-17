Amundi-L'IPO de SBI Funds Management va générer environ €300 mlns de plus-value

Amundi AMUN.PA a annoncé vendredi les termes définitifs de l'introduction en Bourse du gestionnaire de fonds indien SBI Funds Management Ltd.

SBIA.NS , une opération qui devrait permettre au groupe français de générer une plus-value, nette d’impôts et de coûts, d’environ 300 millions d’euros.

Le prix définitif de l’introduction en Bourse a été fixé à 574 roupies indiennes (5,21 euros) par action, "au plus haut de la fourchette" selon un communiqué du géant français de la gestion d'actifs.

La cotation des actions sur les marchés boursiers indiens débutera le 21 juillet 2026 et la plus-value générée par Amundi sera comptabilisée au troisième trimestre, précise le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin)