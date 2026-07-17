information fournie par Boursorama avec AFP • 17/07/2026 à 08:25

Le fonds Ardian tourne la page d'Axa qui sort de son capital

( Belga / ERIC LALMAND )

La société d'investissemen Ardian, ex-Axa Private Equity, a annoncé jeudi qu'Axa avait cédé ses dernières parts au capital, reprises par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) et Wafra, deux actionnaires déjà présents.

"Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) et Wafra (société liée à un fonds souverain du Koweït, ndlr), deux actionnaires de référence d'Ardian, augmentent leurs participations à travers un nouvel investissement", indique la société dans un communiqué. "Dans le cadre de cette opération, Axa cédera sa participation de 10%", ajoute-t-on de même source.

"L’opération portera la participation globale des Assurances du Crédit Mutuel au sein d’Ardian à environ 23%", indique ACM dans un communiqué distinct.

L'opération doit aboutir "entre la fin de l’année 2026 et le début de l’année 2027".

Fondé en 1996 sous le nom d'Axa Private Equity, et sortie du giron d'Axa en 2013, Ardian gère 200 milliards de dollars d'actifs pour le compte de plus de 1.900 clients dans le monde.