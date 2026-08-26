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Amundi-L'acquisition de First Eagle par Victory Capital aura un impact positif sur le bénéfice
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 13:34
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(Actualisé avec contexte §2, détails §§3 et 7, citation DG §4)

Amundi AMUN.PA a salué mercredi la signature par son partenaire, Victory Capital VCTR.O , d'un accord en vue d'acquérir le gestionnaire d'actifs américain First Eagle Investments et prévoit que l'opérationaura un impact positif sur son bénéfice.

Le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe s'est rapproché il y a deux ans de Victory Capital, auquel il a vendu ses activités aux États-Unis en échange d'une participation, et dont il détient désormais 27% du capital.

Le gérant basé à San Antonio prévoit que l'acquisition de First Eagle Investments, pour environ sept milliards de dollars (six milliards d'euros), aura un effet relutif "significatif" sur son bénéfice par action, avec notamment environ 280 millions de dollars de synergies de coûts nettes attendues, selon un communiqué d'Amundi.

"La plateforme combinée gérera environ 571 milliards de dollars d’encours en gestion diversifiée, actions, obligataire, et solutions de crédit alternatif", déclare Valérie Baudson, directrice générale d’Amundi, citée dans le communiqué.

Elle ajoute bien connaître les deux sociétés américaines, puisqu'Amundi distribue leurs stratégies à ses clients en dehors des États-Unis.

Le groupe français précise que cette opération aura "un impact positif" sur son bénéfice par action, après l'intégration complète de First Eagle par Victory Capital et la réalisation intégrale des synergies attendues.

PJT Partners et RBC Capital Markets ont agi en tant que conseillers auprès de Victory Capital dans le cadre de l'opération. UBS Investment Bank et BofA Securities ont conseillé First Eagle.

À la Bourse Paris, vers 11h10 GMT, l'action Amundi était en hausse de 1% à 95,25 euros et le CAC 40 .FCHI de 0,4%.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution de Arasu Kannagi Basil à Bangalore, édité par Benoit Van Overstraeten)

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