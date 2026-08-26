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Amundi dans le vert avec l'acquisition de First Eagle par Victory Capital
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 13:15
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Amundi gagne 1% à 95,2 EUR sur fond de la conclusion, par Victory Capital, dans lequel il détient une participation économique de 27%, d'un accord définitif pour l'acquisition de First Eagle Investments pour un montant total d'environ 7 MdsUSD.

Le groupe français indique soutenir pleinement cette "opération transformante qui donnera naissance à un gestionnaire d'actifs mondial diversifié avec 571 MdsUSD d'encours sous gestion" et qui "renforce le bien-fondé stratégique du partenariat entre Amundi et Victory Capital, ainsi que la complémentarité des activités des deux sociétés".

Distribuant déjà auprès de ses clients hors des Etats-Unis les stratégies américaines et mondiales de First Eagle et de Victory Capital, Amundi met en avant les perspectives de développement pour ces partenariats de distribution qu'offre la finalisation de l'opération sous la direction de Victory Capital.

Sur la base de la structure de financement prévue, Amundi restera le premier actionnaire de Victory Capital après la finalisation de la transaction. Au vu des prévisions de Victory Capital, celle-ci aura un impact positif sur le BPA d'Amundi, après l'intégration complète et la réalisation intégrale des synergies attendues.

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