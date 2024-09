Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amundi: augmentation de capital réservée aux salariés information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 09:38









(CercleFinance.com) - Amundi fait part du lancement de son augmentation de capital réservée aux salariés 'We Share Amundi', qui 'traduit sa volonté d'associer ses salariés non seulement au développement de l'entreprise, mais aussi à la création de valeur économique'.



L'offre porte sur un nombre maximum de 1.000.000 actions nouvelles (soit moins de 0,5% du capital et des droits de vote). La décote proposée aux salariés étant de 30%, le prix de souscription est fixé à 47 euros.



Les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'opération du 23 septembre au 4 octobre inclus. L'augmentation de capital est prévue le 31 octobre et les actions nouvelles d'Amundi seront cotées sur Euronext Paris le 4 novembre.





Valeurs associées AMUNDI 68,35 EUR Euronext Paris +0,89%