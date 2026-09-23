ams-OSRAM bien orienté, des propos de Jefferies en soutien

ams-OSRAM grimpe de 7% à 22,8 CHF, à la faveur de propos favorables de Jefferies, qui réitère sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 21 à 25,5 CHF, saluant le lancement, à l'occasion du salon ECOC, d'une nouvelle solution de micro-émetteurs reposant sur la technologie VCSEL, destinée aux connexions optiques dites "Wide-and-Slow" utilisées pour les interconnexions Scale Up.

Lors de l'ECOC (European Conference on Optical Communication), le fabricant autrichien de semi-conducteurs et de systèmes d'éclairage a dévoilé ses réseaux de microVCSEL à couche mince fonctionnant à une longueur d'onde de 850 nm. Le groupe dispose ainsi d'une nouvelle technologie pour les connexions optiques "Wide-and-Slow", qui vient s'ajouter à ses solutions reposant sur les microLED.

Jefferies souligne qu'alors que la solution à base de microLED est particulièrement adaptée aux distances inférieures à 7 mètres, celle utilisant des microVCSEL peut couvrir des distances allant jusqu'à 30 mètres. Or, de nombreuses évolutions technologiques prévues au cours des deux à trois prochaines années, notamment dans les interconnexions optiques Scale Up, nécessiteront des connexions pouvant atteindre 30 mètres.

"La plupart des hyperscalers et des fabricants de puces pourraient donc chercher à réduire la complexité de leurs systèmes en adoptant une seule technologie "Wide-and-Slow", capable de couvrir plusieurs distances. De ce point de vue, la solution microVCSEL apparaît mieux adaptée et présente donc davantage de possibilités d'être commercialement adoptée pour les applications Scale Up", estime le courtier américain.

Jefferies pointe également un avantage distinctif de la technologie microVCSEL d'ams-OSRAM par rapport à celles de concurrents comme Lumentum, Coherent et Sony, qui lui "permet de proposer une solution complète offrant des liaisons optiques fortement parallélisées, une très grande densité d'intégration et une consommation électrique particulièrement faible".

Le courtier ajoute que sa rencontre avec Ashkan Seyedi, VP et General Manager de la ligne d'activité Optical Interconnect, a renforcé sa conviction qu'ams-OSRAM est bien placé pour profiter, à moyen terme, des opportunités offertes par les marchés du Scale Up et du Scale Out, ainsi que, à plus long terme, par les connexions directes entre puces.

"Même si des incertitudes persistent quant au calendrier de commercialisation des solutions "Wide-and-Slow", la dynamique s'accélère aussi bien chez ams-OSRAM que dans l'ensemble du secteur. Cette évolution devrait favoriser une revalorisation du titre en Bourse", conclut le courtier, qui anticipe par ailleurs l'utilisation des émetteurs microLED d'ams-OSRAM dans des lunettes intelligentes que Meta doit lancer en 2027.