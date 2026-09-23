 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AMS et Valeo soutenus par des brokers, Muse maintient la pression sur Orange
information fournie par AOF 23/09/2026 à 10:48
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Dans un marché qui hésite, les nombreuses recommandations d'analystes du jour apportent du relief. Elles profitent à Valeo, AMS-Osram et Sweco. Parmi les déceptions du jour, on retrouve Arcadis, qui perd un acheteur, et Sampo, dont le principal actionnaire a vendu des titres.

Actions en hausse

Ams-Osram ( 6,2%) : le fabricant autrichien de semi-conducteurs profite d'un relèvement d'objectif de cours de Jefferies. L'analyste maintient sa recommandation "acheter" et porte sa cible de 21 à 25,50 CHF.

Sweco ( 4,9%) : le groupe suédois d'ingénierie bénéficie d'un relèvement de recommandation de Handelsbanken. La banque nordique passe de "conserver" à "acheter" et relève son objectif de cours de 143 à 150 couronnes.

EFG International ( 3,7%) : le gestionnaire de fortune suisse bondit après la conclusion d'un accord mettant fin à son litige avec le fonds de pension koweïtien PIFSS. Cette issue lève une importante incertitude et réduit le risque juridique et financier qui pesait sur le groupe.

Renishaw ( 3,1%) : le fabricant britannique de systèmes de mesure grimpe après la publication de résultats annuels supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires progresse de plus de 100 millions d'euros sur un an, tandis que le bénéfice net par action et le dividende augmentent. Le groupe prévoit par ailleurs "de nouveaux progrès significatifs" pour l'exercice fiscal 2027.

Valeo ( 2,7%) : l'équipementier automobile français profite d'un relèvement de recommandation de Jefferies. L'analyste passe de "conserver" à "acheter" et relève son objectif de cours de 13,20 à 17,85 EUR.

IDI ( 1,7%) : le titre de la société d'investissement française gagne du terrain après avoir publié un ANR par action de 101,9 EUR, en hausse de 8,18% depuis fin 2025, témoignant de la progression de la valeur de son portefeuille. Le marché valorise également sa solide capacité d'investissement de 230 millions d'euros et les récentes opérations de cession et d'acquisition.

Actions en baisse

Arcadis (-6,8%) : le groupe néerlandais de construction et d'ingénierie chute après le retrait de l'offre de rachat de WSP Global. Le cours avait déjà intégré une partie des bénéfices potentiels d'un rapprochement avec le groupe canadien.

Sampo Oyj (-2,8%) : l'assureur finlandais perd du terrain après une cession d'actions par son principal actionnaire, qui ramène sa participation de 6,2% à 3,6%.

Adyen (-1,9%) : le spécialiste néerlandais des paiements recule malgré la nomination de son nouveau directeur financier. Le marché reste focalisé sur la visibilité financière du groupe. Jefferies souligne notamment le décalage perçu entre la communication d'Adyen et les attentes des investisseurs et estime que Niclas Neglen devra encore gagner la confiance du marché.

Forvia (-1,8%) : l'équipementier automobile français pâtit d'un abaissement d'objectif de cours de Jefferies. L'analyste maintient sa recommandation "acheter", mais réduit sa cible de 14,05 à 11,35 EUR.

Orange (-1,2%) : l'opérateur télécoms poursuit son recul alors que les investisseurs s'interrogent sur l'impact des agents d'intelligence artificielle comme Muse, dévoilé la veille par Meta. Ces outils pourraient faciliter la comparaison des offres et les changements d'opérateurs, réduisant ainsi l'inertie des clients. Une telle évolution pourrait intensifier la concurrence et exercer une pression sur les prix et les marges.

Iberdrola (-0,9%) : le producteur espagnol d'énergie recule en début de séance après avoir annoncé son intention de céder jusqu'à 49% de son projet éolien offshore East Anglia Two en Grande-Bretagne, selon le journal Expansion.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

ORANGE
14,0600 EUR Euronext Paris -2,33%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2026 à 10:48:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,65 +5,18%
CAC 40
8 123,41 -0,39%
2CRSI
30,88 +5,18%
HAFFNER ENERGY
0,717 +12,56%
TOTALENERGIES
79,62 +1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank