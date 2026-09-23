AMS et Valeo soutenus par des brokers, Muse maintient la pression sur Orange

(Zonebourse.com) - Dans un marché qui hésite, les nombreuses recommandations d'analystes du jour apportent du relief. Elles profitent à Valeo, AMS-Osram et Sweco. Parmi les déceptions du jour, on retrouve Arcadis, qui perd un acheteur, et Sampo, dont le principal actionnaire a vendu des titres.

Actions en hausse

Ams-Osram ( 6,2%) : le fabricant autrichien de semi-conducteurs profite d'un relèvement d'objectif de cours de Jefferies. L'analyste maintient sa recommandation "acheter" et porte sa cible de 21 à 25,50 CHF.

Sweco ( 4,9%) : le groupe suédois d'ingénierie bénéficie d'un relèvement de recommandation de Handelsbanken. La banque nordique passe de "conserver" à "acheter" et relève son objectif de cours de 143 à 150 couronnes.

EFG International ( 3,7%) : le gestionnaire de fortune suisse bondit après la conclusion d'un accord mettant fin à son litige avec le fonds de pension koweïtien PIFSS. Cette issue lève une importante incertitude et réduit le risque juridique et financier qui pesait sur le groupe.

Renishaw ( 3,1%) : le fabricant britannique de systèmes de mesure grimpe après la publication de résultats annuels supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires progresse de plus de 100 millions d'euros sur un an, tandis que le bénéfice net par action et le dividende augmentent. Le groupe prévoit par ailleurs "de nouveaux progrès significatifs" pour l'exercice fiscal 2027.

Valeo ( 2,7%) : l'équipementier automobile français profite d'un relèvement de recommandation de Jefferies. L'analyste passe de "conserver" à "acheter" et relève son objectif de cours de 13,20 à 17,85 EUR.

IDI ( 1,7%) : le titre de la société d'investissement française gagne du terrain après avoir publié un ANR par action de 101,9 EUR, en hausse de 8,18% depuis fin 2025, témoignant de la progression de la valeur de son portefeuille. Le marché valorise également sa solide capacité d'investissement de 230 millions d'euros et les récentes opérations de cession et d'acquisition.

Actions en baisse

Arcadis (-6,8%) : le groupe néerlandais de construction et d'ingénierie chute après le retrait de l'offre de rachat de WSP Global. Le cours avait déjà intégré une partie des bénéfices potentiels d'un rapprochement avec le groupe canadien.

Sampo Oyj (-2,8%) : l'assureur finlandais perd du terrain après une cession d'actions par son principal actionnaire, qui ramène sa participation de 6,2% à 3,6%.

Adyen (-1,9%) : le spécialiste néerlandais des paiements recule malgré la nomination de son nouveau directeur financier. Le marché reste focalisé sur la visibilité financière du groupe. Jefferies souligne notamment le décalage perçu entre la communication d'Adyen et les attentes des investisseurs et estime que Niclas Neglen devra encore gagner la confiance du marché.

Forvia (-1,8%) : l'équipementier automobile français pâtit d'un abaissement d'objectif de cours de Jefferies. L'analyste maintient sa recommandation "acheter", mais réduit sa cible de 14,05 à 11,35 EUR.

Orange (-1,2%) : l'opérateur télécoms poursuit son recul alors que les investisseurs s'interrogent sur l'impact des agents d'intelligence artificielle comme Muse, dévoilé la veille par Meta. Ces outils pourraient faciliter la comparaison des offres et les changements d'opérateurs, réduisant ainsi l'inertie des clients. Une telle évolution pourrait intensifier la concurrence et exercer une pression sur les prix et les marges.

Iberdrola (-0,9%) : le producteur espagnol d'énergie recule en début de séance après avoir annoncé son intention de céder jusqu'à 49% de son projet éolien offshore East Anglia Two en Grande-Bretagne, selon le journal Expansion.

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