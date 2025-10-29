Amplify Energy progresse grâce à la vente d'actifs dans l'est du Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière Amplify Energy AMPY.N ont augmenté de 2,1% à 4,42 $ dans les échanges de pré-marché

** La compagnie a annoncé qu'elle se retirerait de ses actifs dans l'est du Texas par le biais de deux transactions majeures d'un montant total de 127,5 millions de dollars

** La compagnie a accepté de vendre ses intérêts restants dans Haynesville et Cotton Valley pour 122 millions de dollars, la transaction devant être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre

** AMPY a déclaré avoir vendu la semaine dernière sa participation restante dans certaines unités du bassin de Haynesville, au Texas, pour 5,5 millions de dollars

** "Le produit de la transaction sera utilisé pour rembourser la dette", ajoute AMPY

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 27,8 % depuis le début de l'année