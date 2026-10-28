Amphenol en hausse après des prévisions optimistes

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28 octobre - ** Le fabricant de composants électroniques Amphenol APH.N progresse de 6,8 % à 83,5 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit pour l'exercice 2026 un BPA ajusté compris entre 2,82 et 2,84 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires situé entre 36,9 et 37,1 milliards de dollars, deux chiffres supérieurs aux estimations des analystes, respectivement de 2,70 dollars et 35,7 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société s'attend également à ce que le BPA ajusté et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre soient tous deux supérieurs au consensus des analystes

** La société affiche pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires de 10,23 milliards de dollars et un BPA ajusté de 8 cents, dépassant dans les deux cas les estimations des analystes

** Ces résultats encourageants s’expliquent par une forte croissance organique, notamment sur le marché des technologies de l’information et des communications de données, ainsi que par la contribution des acquisitions de la société

** 19 des 21 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et deux la recommandation « conserver »; le cours cible médian est de 104 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 15,8 % depuis le début de l'année