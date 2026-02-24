Ampere (Renault) s'associe à Basquevolt pour un nouveau type de batteries
"La technologie de batterie à base de lithium-métal développée par Basquevolt représente un saut technologique majeur en matière de densité énergétique par rapport aux batteries lithium-ion actuelles à électrolyte liquide", affirme le groupe au losange.
"En combinant les avantages de l'électrolyte polymère avec une anode avancée, cette technologie offre la possibilité de concevoir des packs de batteries compacts et légers, dotés d'une stabilité thermique supérieure et de capacités de recharge rapide", poursuit-il.
Grâce à l'électrolyte polymère, les cellules peuvent être produites via un processus de fabrication plus simple et plus efficace. Ampere et Basquevolt visent ensemble à ouvrir la voie au déploiement commercial des batteries à base de lithium-métal dans les véhicules électriques.
Les deux partenaires se concentreront sur la validation des performances dans des conditions automobiles réelles et sur l'accélération de la transition vers des batteries de nouvelle génération répondant aux besoins évolutifs des clients d'Ampere.
