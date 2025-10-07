 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 971,00
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ampere (Renault Group) confirme viser une baisse des coûts de ses VE de 40% d’ici 2028-DG
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 18:03

Ampère, la filiale véhicules électriques (VE) et logiciels de Renault Group RENA.PA , a confirmé mardi ses objectifs de réduction de coûts, au cœur de la stratégie de transformation du groupe au losange.

"On y travaille, on n’a pas renoncé à faire ça. Pour la prochaine génération (de VE) on a un plan pour arriver à cette réduction de coûts de 40% avec différents leviers, qui comprennent ce bâtiment aujourd’hui, a dit Josep Maria Recasens, directeur général d’Ampere, lors de l'inauguration par le constructeur automobile français de son propre laboratoire sur les batteries au sein du centre technique de Lardy (Essonne).

Ampère vise une baisse de 40% de ses coûts d'ici à 2028, entre la première et la deuxième génération de véhicules électriques du segment C, grâce notamment à la chimie plus abordable du LFP.

Conformément à la stratégie d’agilité impulsée par l’ancien directeur général Luca de Meo, le nouveau laboratoire de Lardy doit permettre de repérer les futures innovations les plus adaptées aux besoins du groupe sans qu’il ait à investir massivement lui-même dans le développement ou la fabrication de cellules de batteries.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Zhifan Liu et Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

RENAULT
36,1600 EUR Euronext Paris +2,73%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank