Ampere (Renault Group) confirme viser une baisse des coûts de ses VE de 40% d’ici 2028-DG

Ampère, la filiale véhicules électriques (VE) et logiciels de Renault Group RENA.PA , a confirmé mardi ses objectifs de réduction de coûts, au cœur de la stratégie de transformation du groupe au losange.

"On y travaille, on n’a pas renoncé à faire ça. Pour la prochaine génération (de VE) on a un plan pour arriver à cette réduction de coûts de 40% avec différents leviers, qui comprennent ce bâtiment aujourd’hui, a dit Josep Maria Recasens, directeur général d’Ampere, lors de l'inauguration par le constructeur automobile français de son propre laboratoire sur les batteries au sein du centre technique de Lardy (Essonne).

Ampère vise une baisse de 40% de ses coûts d'ici à 2028, entre la première et la deuxième génération de véhicules électriques du segment C, grâce notamment à la chimie plus abordable du LFP.

Conformément à la stratégie d’agilité impulsée par l’ancien directeur général Luca de Meo, le nouveau laboratoire de Lardy doit permettre de repérer les futures innovations les plus adaptées aux besoins du groupe sans qu’il ait à investir massivement lui-même dans le développement ou la fabrication de cellules de batteries.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Zhifan Liu et Kate Entringer)