Amoéba obtient une autorisation d'urgence contre le mildiou en France
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:39
Amoéba annonce l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'urgence pour son biocontrôle AXPERA, valable 120 jours, afin de lutter contre le mildiou de la vigne en France. Délivrée par le ministère de l'Agriculture, cette décision prolonge celle accordée en 2025, à la demande de la filière viticole.
Ce dispositif exceptionnel permettra aux viticulteurs d'utiliser le produit entre mai et août 2026, avant une autorisation permanente attendue prochainement de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Soutenue par l'Institut Français de la Vigne et du Vin, cette avancée répond à une pression sanitaire accrue.
Le mildiou reste une menace majeure, aggravée par la réduction des usages du cuivre, la montée des résistances et le changement climatique, avec jusqu'à 90% des vignes touchées dans le Bordelais en 2024.
AXPERA se distingue par son mode d'action multiple et sa compatibilité avec de faibles doses de cuivre, offrant une solution complémentaire aux approches existantes, assure la société.
"Cette autorisation d'urgence marque une étape importante avant l'autorisation permanente attendue d'AXPERA", ajoute Jean-Marc Petat, Directeur Général de Green For Agro, filiale d'Amoéba dédiée à ses biosolutions pour l'agriculture, évoquant une forte attente des viticulteurs face aux défis sanitaires et climatiques.
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