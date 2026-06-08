Amoéba décroche une autorisation d'urgence stratégique en Italie

La greentech industrielle française spécialisée dans les solutions microbiologiques naturelles a annoncé avoir obtenu du ministère de la Santé italien une autorisation de mise sur le marché d'urgence de 120 jours pour son biofongicide naturel (technologie AXPERA) destiné à protéger les cultures de basilic contre le mildiou.

Valable du 5 juin au 2 octobre 2026, cette dérogation temporaire permettra aux producteurs transalpins d'utiliser ce traitement préventif pendant la période estivale critique, en attendant l'homologation définitive du produit en Italie.

Une réponse commerciale à une crise agricole majeure

Cette décision répond à une urgence phytosanitaire et économique de premier plan. Causé par le champignon Peronospora belbahrii, le mildiou du basilic est un fléau capable de détruire entre 70 et 80% d'une récolte en seulement trois à quatre jours. La pression est particulièrement forte sur le célèbre basilic de type Genovese, pilier de l'industrie mondiale du pesto - un marché de transformation très lucratif qui affiche une croissance annuelle de 13,7% (données NielsenIQ).

Alors que le catalogue de pesticides chimiques autorisés se restreint chaque année, l'alternative naturelle d'Amoéba cible un marché adressable de poids. La solution est notamment calibrée pour les producteurs en agriculture biologique, qui représentent aujourd'hui 30% du volume du marché mondial du basilic.

Un premier ancrage sur un marché mondial à forte valeur

Pour Amoéba et son partenaire commercial de distribution Koppert, l'accès au marché italien fait office de vitrine technologique. L'Italie occupe une place centrale dans cette industrie : à l'échelle globale, la valeur marchande de la filière du basilic (frais, transformation, pharmacie et cosmétique) pesait 1,4 milliard d'euros en 2025 (source Spherical Insights).

En Bourse, cette annonce valide l'exécution opérationnelle de la feuille de route d'Amoéba en Europe via sa filiale dédiée aux biosolutions, Green for Agro. Pour les analystes, si l'impact financier à court terme de ces 120 jours reste circonscrit, le soutien officiel des associations de producteurs italiens à cette démarche confirme la forte traction commerciale de la technologie.