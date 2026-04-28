AMOEBA : Amoéba obtient une nouvelle autorisation d'urgence pour l'utilisation de la solution de biocontrôle AXPERA afin de protéger les vignobles français

Chassieu (France), le 28 avril 2026 – 18h00 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB) , greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles, annonce l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'urgence phytosanitaire pour son produit de biocontrôle AXPERA pour une durée de 120 jours, afin de lutter contre le mildiou de la vigne en France. Accordée dans la continuité de celle déjà obtenue en 2025, cette nouvelle autorisation d'urgence fait suite à une demande de la filière viticole et démontre la forte attente des professionnels de la vigne pour l'utilisation rapide d'AXPERA , dans l'attente de l'obtention de l'autorisation permanente.

Une autorisation de mise sur le marché d'urgence renouvelée pour 120 jours en attendant l'autorisation permanente

Cette nouvelle autorisation s'inscrit dans la continuité de celle déjà obtenue au printemps 2025 et confirme à la fois les bénéfices démontrés d'AXPERA et les fortes attentes des filières viticoles dans la lutte contre le mildiou .

Cette autorisation, accordée par le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, est une procédure exceptionnelle prévue pour faire face à des situations d'urgence phytosanitaire .

Elle a été délivrée dans le cadre d'une procédure permettant aux viticulteurs d'utiliser AXPERA pendant une période de 120 jours, avant l'obtention de l'autorisation permanente, actuellement dans la dernière phase du processus d'évaluation de l'ANSES, attendue dans les semaines à venir.

Défendue par l'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), cette autorisation d'urgence est donnée pour la période d'utilisation des produits anti-mildiou allant de mai à août 2026. Des viticulteurs français pourront ainsi intégrer AXPERA immédiatement dans leur programme de protection pour lutter contre le mildiou de la vigne sans attendre la délivrance de l'autorisation définitive .

Le mildiou de la vigne : une menace persistante

Le mildiou de la vigne entraîne de fortes pertes de rendement. Il représente aujourd'hui une urgence phytosanitaire en raison :

Des restrictions récentes sur les usages du cuivre, qui rendent plus difficile la protection des vignes face à une forte pression de la maladie ;

qui rendent plus difficile la protection des vignes face à une forte pression de la maladie ; Des résistances croissantes du mildiou aux produits phytosanitaires conventionnels , qui nécessitent une alternance des modes d'action ;

, qui nécessitent une alternance des modes d'action ; De la pression accrue de la maladie , exacerbée par le changement climatique et une diminution des solutions à disposition des viticulteurs. Dans le Bordelais, la maladie a ainsi touché jusqu'à 90% des vignes en 2024.

AXPERA : une solution innovante et complémentaire

Développée pour répondre à ces enjeux, AXPERA a démontré son efficacité contre le mildiou à l'occasion de nombreux tests réalisés depuis plusieurs années avec les prescripteurs techniques et la distribution :

La solution peut être utilisée en programme et en mélange associée à une faible dose de cuivre permettant de répondre aux contraintes liées aux doses de cuivre autorisées limitées ;

Son mode d'action multiple permet aussi aux viticulteurs de mieux gérer le risque de résistances développées par le mildiou face à certaines solutions phytopharmaceutiques conventionnelles.

Vers une autorisation permanente pour AXPERA

Avec cette nouvelle étape, Amoéba poursuit le déploiement de sa solution de biocontrôle AXPERA , dans l'attente de son autorisation définitive de mise sur le marché par les autorités françaises [1] puis européennes.

« Cette autorisation d'urgence , demandée par l'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), marque une étape importante avant l'autorisation permanente attendue d'AXPERA. Elle illustre l'attente forte des viticulteurs pour notre biofongicide afin de répondre aux défis sanitaires et climatiques auxquels les filières viticoles font face. Avec notre partenaire commercial Koppert, nous restons pleinement mobilisés pour accompagner les viticulteurs dès cette campagne 2026. », déclare Jean-Marc PETAT, Directeur Général de Green For Agro, filiale d'Amoéba dédiée à sa gamme biosolutions pour l'agriculture .

À propos d'Amoéba :

Créée en 2010, Amoéba est une greentech basée à Chassieu (Lyon, France) qui ambitionne de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique à partir de l'exploitation brevetée d'amibes dans les secteurs de la protection des plantes et de la cosmétique.

Disposant d'un savoir-faire unique au monde protégé par de nombreux brevets, Amoéba est aujourd'hui la seule société autorisée à exploiter industriellement l'amibe Willaertia pour des applications en biocontrôle et en cosmétique. À la connaissance de la Société, elle est également la seule entreprise capable d'en assurer la production à l'échelle industrielle dans des volumes compatibles avec des applications commerciales, afin de proposer une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui.

Amoéba se concentre actuellement sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes et sur le marché de la cosmétique. La commercialisation des produits phytosanitaires étant sujette à l'obtention des autorisations réglementaires locales, la Société a mené les démarches réglementaires nécessaires et déposé les dossiers d'homologation en Europe et aux États-Unis. Concernant la substance active, elle a déjà obtenu en 2022 l'approbation aux USA et le rapport positif et définitif de l'EFSA en Europe. L'homologation du produit a été obtenue en 2025 pour les Etats-Unis et elle est attendue en 2026 en France puis dans d'autres pays européens ciblés.

Concernant l'application cosmétique, cette dernière ne nécessite pas d'approbation préalable d'une autorité compétente en Europe et aux États-Unis. L'ingrédient cosmétique est déjà inscrit sur la liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) ouvrant la voie à sa commercialisation dans le monde excepté en Chine où une homologation locale est requise.

Amoéba est une société cotée sur Euronext Growth (ALMIB). La Société est membre du réseau Bpifrance Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com

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Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à Amoéba qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Amoéba, cependant, ne donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le Document Universel d'Enregistrement d'Amoéba déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 18 mars 2026 sous le numéro D.26-0108 et disponible sur le site Internet d'Amoéba ( www.amoeba-nature.com ) . Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Amoéba ou qu'Amoéba ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Amoéba diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

[1] Voir le communiqué de presse du 23 février 2026 .