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Amgen revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026 ; le cours de l'action recule
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 22:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Amgen AMGN.O recule de 2,2 % à 455,60 dollars en séance prolongée

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 22,90 et 23,70 dollars par action, contre une fourchette précédente de 22,30 à 23,50 dollars par action

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 38,9 milliards et 39,7 milliards de dollars, contre 38,2 milliards à 39,4 milliards auparavant

** Affiche un chiffre d’affaires de 10,4 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 10,1 milliards de dollars – données LSEG

** Annonce un bénéfice par action ajusté de 6,45 dollars pour le trimestre, contre des estimations de 5,79 dollars

** Depuis la clôture d'hier, l'action affiche une hausse de 40,9 % depuis le début de l'année

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