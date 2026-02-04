Amgen dépasse sensiblement les attentes au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 07:25
Le groupe de santé a vu ses revenus totaux augmenter de 9% pour atteindre 9,9 milliards de dollars (MdsUSD), dont des ventes de produits accrues de 7%, stimulées par une croissance de 10% du volume partiellement compensée par une baisse de 4% du prix net de vente.
Sur l'ensemble de 2025, le BPA non GAAP d'Amgen a ainsi augmenté de 10% à 21,84 USD, grâce à des revenus en croissance de 10% à 36,8 MdsUSD, partiellement compensés par des charges d'exploitation plus élevées.
"Nous abordons 2026 avec un élan dans un large portefeuille de médicaments et une voie claire vers l'avancement de thérapies innovantes pour assurer une croissance durable et à long terme", commente son PDG Robert A. Bradway.
Pour l'année 2026, Amgen vise un BPA non GAAP entre 21,60 et 23 USD, ainsi que des revenus totaux entre 37 et 38,4 MdsUSD. Il prévoit aussi que ses dépenses d'investissement s'élèveront à environ 2,6 MdsUSD et que ses rachats d'actions ne dépasseront pas 3 MdsUSD.
Valeurs associées
|338,9700 USD
|NASDAQ
|-1,66%
