 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amgen dépasse sensiblement les attentes au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 07:25

Amgen publie un BPA non GAAP quasi-stable pour le 4e trimestre 2025, passant de 5,31 à 5,29 dollars d'une année sur l'autre, dépassant toutefois de 17% l'attente moyenne des analystes, et malgré une marge opérationnelle ajustée en retrait de 3,5 points à 42,8%.

Le groupe de santé a vu ses revenus totaux augmenter de 9% pour atteindre 9,9 milliards de dollars (MdsUSD), dont des ventes de produits accrues de 7%, stimulées par une croissance de 10% du volume partiellement compensée par une baisse de 4% du prix net de vente.

Sur l'ensemble de 2025, le BPA non GAAP d'Amgen a ainsi augmenté de 10% à 21,84 USD, grâce à des revenus en croissance de 10% à 36,8 MdsUSD, partiellement compensés par des charges d'exploitation plus élevées.

"Nous abordons 2026 avec un élan dans un large portefeuille de médicaments et une voie claire vers l'avancement de thérapies innovantes pour assurer une croissance durable et à long terme", commente son PDG Robert A. Bradway.

Pour l'année 2026, Amgen vise un BPA non GAAP entre 21,60 et 23 USD, ainsi que des revenus totaux entre 37 et 38,4 MdsUSD. Il prévoit aussi que ses dépenses d'investissement s'élèveront à environ 2,6 MdsUSD et que ses rachats d'actions ne dépasseront pas 3 MdsUSD.

Valeurs associées

AMGEN
338,9700 USD NASDAQ -1,66%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les logos de Zurich Insurance et de Beazley
    Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds
    information fournie par Reuters 04.02.2026 09:00 

    L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un ‍accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 ‌milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ​ont annoncé mercredi les deux ⁠sociétés. En janvier, Beazley ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:59 

    (Actualisé avec Novartis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de ... Lire la suite

  • Illustration du logo Henkel
    Wendel va céder sa participation dans Stahl à Henkel pour environ 1,2 milliard d'euros
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:57 

    ‍Wendel a annoncé mercredi ‌avoir signé un ​accord en ⁠vue de céder ⁠sa ‍participation majoritaire ⁠de 68,5% dans ​Stahl Holdings à ⁠Henkel, ​pour un produit ​net ​de ​cession estimé ⁠à 1,2 milliard ‌d'euros. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ‌Hénault) ... Lire la suite

  • Un logo de Nexans est visible sur un câble F/UTP, lors du salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles
    Nexans signe un contrat de 600 millions d'euros avec Enedis
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:56 

    Nexans a annoncé ‍mercredi la signature d'un contrat-cadre avec le ‌gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français ​Enedis, qui porte ⁠sur la fourniture de câbles moyenne ⁠tension ‍pour un montant ⁠total de 600 millions d'euros. "D'une durée totale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank