AMF valide offre de retrait InVivo sur Teract à 3,12 euros par action

* InVivo Group, agissant de concert avec Combat Holding, NJJ Capital, Imanes et Palizer Investment, vise le rachat des actions et des BSAR B TERACT à 3,12 EUR par action et 0,0039 EUR par BSAR B. * Calendrier indicatif: ouverture attendue 22 avril 2026, clôture 13 mai 2026. * Avant ouverture, InVivo Group détient de concert 94,77% du capital sur base non diluée, 87,32% sur base diluée. * Retrait obligatoire envisagé sur le solde des titres si, à l’issue de l’opération, les minoritaires ne représentent pas plus de 10% du capital et des droits de vote sur base diluée. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. TERACT SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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