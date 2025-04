Ameublement: Roche Bobois a augmenté ses prix aux USA pour "anticiper" les taxes douanières

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe d'ameublement haut de gamme Roche Bobois, qui a vu ses ventes progresser de 1,1% au premier trimestre, a annoncé jeudi avoir procédé à des hausses de prix aux Etats-Unis "en anticipation" des droits de douane annoncés par Donald Trump.

La performance du groupe lors des trois premiers mois de l'année "aurait pu être meilleure sans certains retards de livraison aux Etats-Unis (ralentissements douaniers aux frontières) et en France, pour Cuir Center (grèves perlées des dockers) qui ont représenté au global 5,5 millions d'euros sur ce trimestre", détaille dans son communiqué Roche Bobois, présent en France avec l'enseigne d'ameublement haut de gamme du même nom et les magasins de canapés Cuir Center.

Si son chiffre d'affaires a progressé de 1,1% au premier trimestre pour totaliser 95,2 millions d'euros, le groupe précise que son activité "réalisée par la zone Etats-Unis/Canada est en repli de 7,9%". Ce repli "s'explique surtout par des décalages de livraisons liés à des ralentissements douaniers aux frontières qui pèsent pour environ 4,5 millions d'euros".

De son côté, Cuir Center voit son chiffre d'affaires diminuer, de 10,1 millions d'euros au premier trimestre 2024 à 9,4 millions au premier trimestre 2025, en raison notamment de "retards de livraison en France sur ses produits importés liés à la grève perlée des dockers au Havre et à Fos-sur-Mer. Ces décalages représentent environ 1 million d'euros".

Se félicitant d'une "dynamique commerciale très bonne sur ce début d'exercice", Roche Bobois indique "disposer d'un portefeuille de commandes à livrer en forte progression, qui atteint ainsi 161 millions au 31 mars 2025" contre 154 millions un an plus tôt.

Il explique également qu'"en anticipation des mesures américaines relatives aux droits de douane sur les produits européens et aux effets (de) changes éventuels (euro/dollar)", il a "procédé, aux Etats-Unis, à une première hausse de prix début février 2025 et à une deuxième en avril 2025", sans donner plus de détails chiffrés.