Boeing: le DG par intérim de la division BDS est maintenu information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 15:41









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi la nomination de Stephen Parker en tant que président-directeur général de sa division de défense, d'espace et de sécurité (BDS), un poste que le cadre dirigeant assurait à titre intérimaire depuis septembre dernier.



'Sous la direction de Steve, notre activité de défense a pu se stabiliser, améliorer l'exécution de ses programmes et renforcer les liens avec les clients', explique Kelly Ortberg, le directeur général de Boeing.



'Fort d'une solide expérience en production industrielle et en gestion de programmes, Steve incarne un leadership exemplaire, alliant sens humain, culture d'entreprise forte et excellence opérationnelle. Il représente ce que Boeing a de meilleur', a ajouté le patron de l'entreprise.



Parker avait été auparavant le directeur opérationnel de la branche BDS, pour laquelle il était responsable des activités au jour le jour, qu'il s'agisse de la qualité, de la fabrication, de la sécurité ou des approvisionnements.



Avant cela, il avait dirigé le segment des bombardiers et des avions de combat ainsi que l'activité d'hélicoptères.



Il avait également été à la tête de Boeing Défense Australie, la principale filiale de Boeing en dehors des Etats-Unis.



Parker avait rejoint Boeing en 1988.



Cette nomination intervient alors que Boeing a annoncé ce matin la nomination de Jesus 'Jay' Malave en tant que directeur financier en remplacement de Brian West qui avait occupé le poste au cours des quatre dernières années.





Valeurs associées BOEING CO 211,580 USD NYSE +1,00%