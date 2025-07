Safran: livraison d'un turbogénérateur pour un dirigeable information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 14:32









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé mardi avoir récemment livré le premier prototype du système de transmission de puissance des turbogénérateurs devant équiper le dirigeable LCA60T, destiné au marché du fret.



L'équipementier aéronautique souligne qu'il s'agit de la première fois qu'il développe des systèmes de transmission de puissance pour ce type de système propulsif.



Le projet signé avec Flying Whales en vue de la fourniture des systèmes de transmission de puissance des quatre turbogénérateurs de chaque dirigeable s'inscrit dans le cadre d'un contrat de partenariat signé en 2023, précise-t-il.



Selon Safran, il s'inscrit pleinement dans sa stratégie d'innovation en faveur de la décarbonation de l'aviation.



Long de 200 mètres, le LCA60T pourra charger et décharger jusqu'à 60 tonnes de fret en vol stationnaire.



Destiné aux marchés du débardage du bois, du fret et du transport exceptionnel, il apportera une solution pionnière aux besoins mondiaux en matière de transport de charges lourdes ou hors gabarits, pour des trajets de point à point.



Par ailleurs, un accord avait été signé en 2021 par la start-up et Safran concernant la production de systèmes de génération, de distribution et de conversion électrique.





