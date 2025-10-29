American Water Works prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Water Works AWK.N a prévu mercredi un bénéfice pour 2026 inférieur aux attentes, en raison de l'augmentation des dépenses de la société de distribution d'eau et de traitement des eaux usées.

La société a déjà signalé des coûts plus élevés liés aux employés et à la technologie, ainsi que des dépenses accrues liées aux acquisitions.

Mercredi, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice de 6,02 à 6,12 dollars par action en 2026, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes de 6,12 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Cela fait suite à l'annonce de la société d'acquérir re Essential Utilities WTRG.N pour créer une société combinée d'une valeur de 63 milliards de dollars, dette comprise.

American Water Works a déclaré que ses prévisions de bénéfices pour 2026 n'incluaient pas les dépenses liées à cette transaction.

Elle a déclaré un bénéfice de 1,94 $ par action au troisième trimestre, supérieur aux attentes de 1,88 $ par action.

Les recettes d'exploitation se sont élevées à 1,45 milliard de dollars, dépassant également les estimations de 1,35 milliard de dollars.