American, United et Southwest réduisent leurs horaires alors que la crise du carburant bouleverse le secteur aérien

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(Réécriture du premier paragraphe, ajout des commentaires de Southwest au paragraphe 5, ajout de commentaires supplémentaires aux paragraphes 18 à 20, mise à jour du titre, ajout des performances boursières)

* American prévoit une hausse des coûts de carburant d'environ 1 milliard de dollars au quatrième trimestre

* United supprime certains vols en décembre; pourrait procéder à de nouvelles réductions en 2027

* Southwest réduit de près de moitié la croissance de capacité prévue pour 2026

* La demande reste solide malgré la hausse des prix imposée par les transporteurs

par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O et Southwest Airlines LUV.N réduisent leurs programmes de vols prévus suite à la récente flambée des prix du carburant qui menace leurs bénéfices, ont déclaré mercredi des dirigeants.

Le secteur aérien américain s’est appuyé sur une réduction de ses capacités, une demande résiliente et des tarifs plus élevés pour absorber la flambée des coûts du carburant depuis le début de la guerre en Iran .

Les dirigeants des trois compagnies aériennes ont déclaré mercredi que la demande restait forte même après les hausses de prix, ce qui les aidait à compenser en grande partie la hausse du coût du kérosène. Mais la dernière flambée des prix du carburant les pousse à réévaluer les liaisons les moins rentables d'ici la fin de l'année et, éventuellement, jusqu'en 2027.

American a indiqué que la dernière flambée des prix du kérosène à elle seule ajoutait environ 1 milliard de dollars à ses coûts du quatrième trimestre, tandis qu’United a déclaré que certains vols prévus pour décembre ne seraient plus assurés et que d’autres ajustements pourraient suivre au premier trimestre et jusqu’en 2027.

Southwest a déclaré avoir déjà réduit de près de moitié la croissance de capacité prévue pour 2026 en raison de la hausse des prix du carburant et pourrait procéder à de nouvelles réductions si les coûts du carburant restaient élevés.

Le choc des prix du carburant continue de remodeler la capacité des compagnies aériennes, malgré une demande résiliente, et montre que la réponse globale du secteur consiste à maintenir les prix là où la demande le permet et à supprimer des vols lorsque la rentabilité se détériore à mesure que les coûts augmentent.

Les actions des trois transporteurs ont chuté au cours du dernier mois, parallèlement à la hausse des prix du carburant. American et United ont respectivement reculé d’environ 14% et 15%, tandis que Southwest a perdu environ 11%.

AMERICAN PRÉVOIT UNE HAUSSE DURABLE DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES

Robert Isom, directeur général d’American, a déclaré lors d’une conférence organisée par Morgan Stanley qu’il se sentait « vraiment optimiste » quant aux prévisions de la compagnie, qui table sur une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre de 16% à 19% par rapport à l’année précédente, et s’attend à ce que la grande majorité des gains récents en termes de chiffre d’affaires s’avèrent durables.

Cette vigueur des revenus s’est manifestée de manière généralisée, tant sur les marchés nationaux qu’internationaux, et dans les classes premium comme en classe économique, a-t-il précisé.

« Nous avons vraiment fait un excellent travail pour récupérer une part considérable de ces dépenses », a déclaré M. Isom à propos de la hausse de la facture de carburant.

S’exprimant lors de cette même conférence, Devon May, directeur financier d’American, a indiqué que les prix du carburant au quatrième trimestre avaient augmenté d’environ 1 dollar le gallon par rapport au niveau prévu en juillet. Chaque variation de 1 cent du prix du carburant modifie les coûts trimestriels d’American d’environ 10 millions de dollars, ce qui, selon M. May, se traduit par une hausse d’environ 1 milliard de dollars au quatrième trimestre.

American continuera d’ajuster sa capacité à la fin du quatrième trimestre pour faire face à cette hausse, a déclaré M. May.

LE CHOC DU CARBURANT IMPOSE UNE ADAPTATION DES CAPACITÉS

United adopte une approche similaire. Son directeur financier, Michael Leskinen, a déclaré que certains vols prévus pour décembre ne seraient plus assurés, car la hausse des coûts de carburant avait rendu les liaisons peu rentables moins attractives.

Si les prix du carburant restent élevés, United pourrait procéder à de nouveaux ajustements au premier trimestre et jusqu’en 2027.

« Nous ne volons pas pour maximiser notre part de marché. Nous volons pour maximiser notre rentabilité et notre génération de trésorerie disponible », a déclaré M. Leskinen lors de la conférence organisée par Morgan Stanley.

Cette adaptation des capacités intervient sans qu’il y ait de signes clairs d’un recul généralisé de la demande de voyages. M. Leskinen a qualifié les réservations d’United pour le quatrième trimestre de « extrêmement solides » et a indiqué qu’il y avait très peu d’indices d’une baisse de la demande. Les voyages en classe premium restaient soutenus, l’activité des entreprises s’améliorait et la demande en classe économique tenait également bon.

M. Leskinen a précisé que United comptait toujours récupérer la hausse des coûts de carburant par le biais de ses tarifs, bien qu’avec un certain décalage.

Tom Doxey, directeur financier de Southwest, a déclaré que les revenus de l’automne dépassaient les prévisions, ce qui contribuait à compenser la hausse des coûts de carburant et permettait à la compagnie aérienne de maintenir ses prévisions de résultats pour le troisième trimestre.

Southwest avait initialement prévu une croissance de sa capacité d’environ 2% à 3% en glissement annuel pour 2026.

« Si les prix du carburant restent élevés plus longtemps », a déclaré M. Doxey, une réduction de la capacité serait la « réponse naturelle ».