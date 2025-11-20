 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 823,94
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

American Healthcare REIT en baisse après le lancement d'une offre d'actions
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions d'American Healthcare REIT

AHR.N ont baissé de 1,6 % à 48,45 $ après la clôture du marché, alors que la société cherche à lever des fonds ** Le propriétaire de résidences pour personnes âgées et d'établissements de soins qualifiés basé à Irvine, en Californie, lance une offre de 8,1 millions d'actions

** AHR va conclure un accord de vente à terme de 18 mois avec le teneur de livre RBC

** Dès le règlement de cet accord, la société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris pour d'éventuels investissements futurs ** Au 14 novembre, AHR avait ~178,2 millions d'actions en circulation, selon le prospectus de l'offre

** Les actions d'AHR ont terminé jeudi en baisse de 0,5 % à 49,23 $ après avoir atteint un record intrajournalier de 50,80 $. L'action a augmenté de 73% depuis le début de l'année à la dernière clôture

** 11 des 12 analystes considèrent AHR comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 55 $ en hausse par rapport à 47 $ il y a un mois, selon LSEG

Valeurs associées

ROYAL BANK CANAD
207,980 CAD TSX -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank