American Healthcare REIT en baisse après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions d'American Healthcare REIT

AHR.N ont baissé de 1,6 % à 48,45 $ après la clôture du marché, alors que la société cherche à lever des fonds ** Le propriétaire de résidences pour personnes âgées et d'établissements de soins qualifiés basé à Irvine, en Californie, lance une offre de 8,1 millions d'actions

** AHR va conclure un accord de vente à terme de 18 mois avec le teneur de livre RBC

** Dès le règlement de cet accord, la société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris pour d'éventuels investissements futurs ** Au 14 novembre, AHR avait ~178,2 millions d'actions en circulation, selon le prospectus de l'offre

** Les actions d'AHR ont terminé jeudi en baisse de 0,5 % à 49,23 $ après avoir atteint un record intrajournalier de 50,80 $. L'action a augmenté de 73% depuis le début de l'année à la dernière clôture

** 11 des 12 analystes considèrent AHR comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 55 $ en hausse par rapport à 47 $ il y a un mois, selon LSEG