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American Express remonte après une chute "exagérée", selon DZ Bank
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 16:48
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American Express se redresse de 2,1% à 333 USD en début de séance à Wall Street, récupérant ainsi une partie du terrain perdu vendredi (-4,3%) dans le sillage de sa publication trimestrielle, une sanction que DZ Bank juge d'ailleurs exagérée.

Pour rappel, American Express a dévoilé vendredi dernier un BPA en hausse de 11% sur un an, à 4,53 USD, au titre du 2e trimestre 2026, une performance supérieure à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait autour de 4,40 USD.

Le groupe de solutions de paiement a vu ses revenus nets hors charges d'intérêts progresser de 10% à 19,64 MdsUSD, sur fond de hausse des dépenses des titulaires de cartes et d'une progression des revenus nets d'intérêts.

"American Express a publié de bons résultats au 2e trimestre, avec des revenus et des coûts légèrement inférieurs aux attentes", réagit ce lundi DZ Bank, qui considère la baisse de 4,3% du cours de Bourse comme "exagérée".

"La dynamique de croissance reste forte, la carte Platinum renouvelée et les clients plus jeunes en particulier constituant des moteurs clés de croissance", met en avant l'établissement allemand dans sa note de recherche.

Aussi, DZ Bank confirme sa recommandation d'achat sur American Express avec une valeur intrinsèque (fair value) maintenue à 375 USD, jugeant l'action valorisée de manière attractive avec un ratio cours/BPA 2027 de 16 fois.

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