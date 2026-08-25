American Express devient le sponsor officiel des prestigieux St Andrews Links

American Express a annoncé l'ajout des prestigieux St Andrews Links à son portefeuille de partenariats sportifs.

American Express sera le sponsor officiel de paiement de l'une des destinations de golf les plus prestigieuses au monde.

Cette alliance s'ajoute au vaste portefeuille mondial de partenariats sportifs d'American Express, allant de la NFL et la F1® à Wimbledon et à l'US Open, ainsi qu'à des stades à travers le monde.

Grâce à ce partenariat, les membres American Express Platinum Card et Centurion dans certains pays auront accès à un processus exclusif de demande Amex, géré par le St Andrews Links Trust, afin de pouvoir acheter un forfait golf pour eux-mêmes et un invité sur certains parcours St Andrews Links en 2027.

Cela inclura la possibilité de jouer sur l'emblématique Old Course, vieux de plus de 600 ans, situé au coeur de St Andrews.

"Le golf et le voyage haut de gamme restent des passions de nos membres à travers le monde, et il existe peu d'endroits aussi légendaires que St Andrews", a déclaré Shiz Suzuki, vice-présidente, sponsors mondiaux de marque et marketing expérientiel chez American Express.

"Ce partenariat ouvrira un nouveau canal qui nous aidera à accroître la notoriété de notre marque et des opportunités de golf que nous offrons déjà aux visiteurs à un public international plus large, tout en préservant les traditions et l'accessibilité qui font de St Andrews un lieu si spécial", a déclaré James Ralley, Directeur commercial, St Andrews Links Trust.