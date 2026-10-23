American Express dépasse le consensus au 3e trimestre

American Express dévoile un bénéfice par action (BPA) ajusté en hausse de 13% sur un an, à 4,68 USD, au titre de son 3e trimestre 2026, une performance supérieure à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait autour de 4,48 USD.

Le groupe de solutions de paiement a vu ses revenus nets des charges d'intérêts progresser de 9%, à 20,06 MdsUSD, grâce à l'augmentation des dépenses des titulaires de cartes, à la hausse des revenus nets d'intérêts, soutenue par la croissance des encours de cartes, ainsi qu'à la forte progression des commissions liées aux cartes.

Si American Express a vu ses dépenses croître de 9%, à 14,5 MdsUSD, ses provisions pour pertes sur créances ne se sont élevées qu'à 1 MdUSD, contre 1,3 MdUSD un an auparavant. Le taux de pertes nettes sur créances s'est établi à 1,8% au 3e trimestre, contre 1,9% un an auparavant.

"La dynamique de notre activité se poursuit, portée par la vigueur des dépenses réalisées avec nos cartes, l'acquisition de nouveaux clients et la fidélisation des titulaires de cartes, ainsi que par une excellente qualité de crédit", résume son PDG, Stephen J. Squeri.

"Les progrès que nous réalisons dans l'ensemble de nos activités et les innovations continues visant à améliorer notre modèle d'adhésion me confortent dans notre capacité à offrir une valeur ajoutée différenciante à nos clients et des rendements solides à nos actionnaires sur le long terme", ajoute-t-il.

Compte tenu de ses performances enregistrées depuis le début de 2026, American Express confirme ainsi tabler sur une croissance de 10% de ses revenus cette année, mais relève sa fourchette cible de BPA, désormais comprise entre 17,60 et 17,90 USD en données ajustées.