American Express bat les attentes au 2e trimestre

American Express dévoile un bénéfice par action (BPA) en hausse de 11% sur un an, à 4,53 USD, au titre de son 2e trimestre 2026, une performance supérieure à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait autour de 4,40 USD.

Le groupe de solutions de paiement a vu ses revenus nets des dépenses d'intérêts progresser de 10% à 19,64 MdsUSD (en données brutes comme à changes constants), sur fond de hausse des dépenses des titulaires de cartes et d'une progression des revenus nets d'intérêts.

"En hausse de 9% à changes constants, les dépenses des titulaires de cartes ont enregistré leur plus forte croissance depuis trois ans", souligne le PDG Stephen J. Squeri, saluant ainsi une performance meilleure que prévu sur les six premiers mois de l'année.

"Nous relevons notre prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice et prévoyons de réinvestir cette surperformance dans des initiatives de croissance, compte tenu des opportunités significatives que nous entrevoyons", affirme le dirigeant.

Ainsi, American Express table désormais sur une croissance de 10% de ses revenus cette année, alors qu'il anticipait précédemment une progression de 9% à 10%, et confirme son objectif annuel de BPA dans une fourchette de 17,30 USD à 17,90 USD.