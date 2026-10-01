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American Battery en hausse après l'obtention d'une licence d'exportation
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 13:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de la société spécialisée dans les minéraux stratégiques American Battery Technology ABAT.O ont progressé de 18% à 2,6 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a obtenu l’autorisation du Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du ministère américain du Commerce pour la vente d’un montant maximal de 100 millions de dollars de sa "black mass" recyclée, dans le cadre d’une licence d’exportation soumise à des conditions spécifiques

** La "black mass" est la poudre issue du broyage des batteries usagées; elle contient du lithium, du nickel, du cobalt, du manganèse et du graphite

** Cette autorisation fait suite à la mise en œuvre des contrôles fédéraux à l'exportation récemment adoptés, qui régissent les matériaux critiques entrant dans la composition des batteries

** À la clôture d’hier, ABAT affichait une baisse de 33.8% depuis le début de l’année

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