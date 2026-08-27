American Airlines veut combler son déficit de rentabilité, l'analyse de Jefferies

Dans une note publiée ce matin, Jefferies s'intéresse aux leviers engagés par American Airlines (AA) pour réduire son retard de rentabilité face à ses concurrents directs, Delta Air Lines et United Airlines. En 2019, la marge opérationnelle ajustée d'AA atteignait 8,1%, contre 12,4% en moyenne pour Delta et United, soit un écart d'environ 400 points de base. Un écart qui s'est creusé à quelque 600 points de base en 2025... et qui devrait rester à un niveau similaire en 2026.

Selon Jefferies, les causes du retard accumulé par American Airlines en matière de rentabilité face à ses concurrents ne sont pas à chercher du côté des coûts, mais plutôt du côté des revenus.

Concrètement, en 2026, le RASM (revenu par siège-mile disponible) d'American Airlines est attendu en hausse de 26% par rapport à son niveau de 2019, une progression substantielle mais inférieure à celles attendues chez Delta ( 30%) et United ( 32%). Selon Jefferies, cet écart est notamment lié à la stratégie de distribution corporate de 2024, qui aurait entraîné un manque à gagner de 1,5 MdUSD, à une exposition internationale plus faible (33% du trafic en 2025, contre 46% pour United et 37% pour Delta), ainsi qu'à une offre historiquement moins compétitive à bord.

L'analyste considère que les investissements dans l'expérience client, dont Starlink, le retour des écrans individuels et l'augmentation de 25% à 40% de la part des sièges premium sur les monocouloirs, constituent une première réponse à ce retard et devraient aider la compagnie à attirer davantage de clients premium et corporate, c'est-à-dire à plus forte contribution.

Sur les marchés, le titre American Airlines est aussi à la peine face à ses concurrents avec un repli de l'ordre de 10% depuis le début de l'année, contre 2,7% pour United et 19% pour Delta.