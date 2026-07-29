American Airlines reprend ses vols après une brève interruption à l'échelle nationale due à un problème informatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte de l'article suite à la reprise des vols; ajout d'un commentaire d'American Airlines et d'informations sur le suivi des vols) par David Shepardson

American Airlines AAL.O et ses compagnies régionales ont repris leurs vols mardi soir après une brève interruption des départs à l'échelle nationale due à un problème informatique, a indiqué la compagnie aérienne.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a ordonné l'immobilisation au sol des vols d'American Airlines AAL.O en raison d'une panne informatique qui a pris effet vers 18 h 30 (heure de l'Est) (22 h 30 GMT) et a été levée à 19 h 18.

Ce problème a entraîné des retards sur des centaines de vols, les avions ne pouvant décoller tant qu’il n’était pas résolu, et il est survenu alors que de nombreux aéroports de la côte Est des États-Unis connaissaient déjà d’importants retards et des suspensions de décollage en raison d’orages.

"Les systèmes sont en train de se remettre en ligne et les vols reprennent", a déclaré American dans un communiqué. "Nous avons mis en place un arrêt temporaire des décollages pendant que nos équipes s'efforçaient de résoudre le problème. Nous présentons nos excuses à nos clients pour la gêne occasionnée."

FlightAware, un site de suivi des vols, a indiqué qu’American avait retardé 1.100 vols, soit 30 % des vols prévus mardi, et en avait annulé 221, soit 6 % des vols. Flightradar24, un autre site web dédié à l’aviation, a précisé qu’à 19 h (heure de l’Est), il y avait 130 vols de moins en cours par rapport à la même heure la semaine dernière.