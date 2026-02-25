American Airlines relance ses vols dans le Nord-Est après la tempête Hernando
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 10:57
American Airlines annonce la reprise de ses opérations dans le Nord-Est des États-Unis après le passage de la tempête hivernale Hernando, qui a entraîné des chute de neige de plus de 60 cm dans plusieurs zones.
Les vols ont repris aux aéroports John F. Kennedy (JFK) et LaGuardia (LGA) à New York, puis à l'aéroport international de Boston Logan (BOS). D'autres plateformes redémarrent également, dont l'aéroport T.F. Green (PVD) à Providence, où près de 90cm de neige avaient été mesurés.
Afin de faciliter les déplacements, la compagnie a ajouté des vols supplémentaires représentant plus de 4 000 sièges, dont certains opérés avec ses plus gros appareils.
Une alerte voyage reste en vigueur jusqu'à ce jour, 25 février, offrant aux clients éligibles une plus grande flexibilité pour modifier leurs plans de voyage.
Pour rappel, le titre American Airlines avait lâché près de 5% lundi alors la tempête clouait de nombreux avions au sol. Le titre a repris 1,7% hier à Wall Street.
Valeurs associées
|13,1500 USD
|NASDAQ
|+1,70%
