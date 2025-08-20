 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 980,13
+0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

American Airlines ouvre un nouveau lounge à Charlotte, en Caroline du Nord
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 12:19

(Zonebourse.com) - American Airlines annonce l'ouverture du 'Provisions by Admirals Club', un espace lounge de type 'grab-and-go' à l'aéroport international Charlotte Douglas (CLT), en Caroline du Nord.

Situé près de la porte A1, ce concept inédit privilégie rapidité, simplicité et praticité, avec accès à un service personnalisé, des repas préemballés et une sélection de boissons.

Heather Garboden, Chief Customer Officer, déclare que ce nouvel espace 'apporte une solution pratique et simple aux millions de clients transitant chaque année par CLT'.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,2200 USD NASDAQ +0,38%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank