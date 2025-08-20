American Airlines ouvre un nouveau lounge à Charlotte, en Caroline du Nord information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 12:19









(Zonebourse.com) - American Airlines annonce l'ouverture du 'Provisions by Admirals Club', un espace lounge de type 'grab-and-go' à l'aéroport international Charlotte Douglas (CLT), en Caroline du Nord.



Situé près de la porte A1, ce concept inédit privilégie rapidité, simplicité et praticité, avec accès à un service personnalisé, des repas préemballés et une sélection de boissons.



Heather Garboden, Chief Customer Officer, déclare que ce nouvel espace 'apporte une solution pratique et simple aux millions de clients transitant chaque année par CLT'.





