American Airlines multiplie les surclassements premium pour regagner du terrain sur Delta et United

American Airlines mise sur les cabines haut de gamme pour augmenter ses recettes

Les 787-9 et A321XLR d'American Airlines au cœur de sa stratégie premium

Les analystes estiment que le redressement sera lent et coûteux

Les syndicats frustrés par la faible participation aux bénéfices

American Airlines AAL.O mise beaucoup sur le luxe pour reprendre de l'altitude. Des sièges-lits au champagne Bollinger en passant par le café Lavazza et le Wi-Fi ultra-rapide, le transporteur déploie une transformation haut de gamme pour regagner le terrain perdu face à Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O .

La rupture avec des années de réduction des coûts et de stratégie axée sur le volume a été qualifiée de plan de "réimagination de la clientèle" par les dirigeants. Elle se concentrera sur les produits haut de gamme et les avantages liés à la fidélité, notamment des suites privées sur les avions long-courriers, des cabines régionales rafraîchies et des avantages plus importants liés aux cartes de crédit. L'urgence est évidente: American est à la traîne de ses rivaux en termes de rentabilité et de satisfaction de la clientèle. Les tensions avec les syndicats augmentent. Les investisseurs sont devenus baissiers, faisant chuter le prix des actions d'American d'environ 6 % cette année, alors que les actions de Delta ont augmenté de 20 % et celles de United de 18 %. L'intérêt à court terme pour les actions d'American est nettement plus élevé que celui de ses pairs.

Au troisième trimestre, qui est généralement le plus lucratif du secteur, American a enregistré une perte, tandis que Delta et United ont fait état de bénéfices importants. Au cours des neuf premiers mois, American n'a gagné que 12 millions de dollars, contre 3,8 milliards de dollars pour Delta et 2,3 milliards de dollars pour United.

Les voyageurs haut de gamme étant à l'origine des marges de l'industrie, l'amélioration des cabines et des services n'est plus facultative; il s'agit d'un impératif stratégique.

"Nous pensons qu'investir dans l'expérience client nous aidera à augmenter notre chiffre d'affaires", a déclaré Nat Piper, le nouveau directeur commercial d'American, lors d'une interview accordée à Reuters.

PUSH PREMIUM

Le plan d'American compte sur les nouveaux appareils Boeing

BA.N 787-9 et Airbus AIR.PA A321XLR pour ouvrir de nouvelles routes et capter des revenus plus élevés. Le 787-9, avec ses 51 sièges-lits et ses portes d'intimité, est aujourd'hui l'avion à large fuselage le plus rentable d'American. Il assure des liaisons transatlantiques concurrentielles telles que Chicago-Londres, où United est très présente. Jeudi, American lancera son Airbus AIR.PA A321XLR sur la ligne New York-Los Angeles, l'un des corridors les plus compétitifs du pays et un marché où Delta détient une position forte. L'avion à fuselage étroit, dévoilé la semaine dernière à l'aéroport international John F. Kennedy de New York, est équipé de suites équipées de sièges-lits et constitue la première véritable configuration internationale à trois classes d'American sur un avion monocouloir. Plus tard, il desservira des liaisons transatlantiques secondaires telles qu'Édimbourg, en tirant parti de l'efficacité énergétique pour rendre viables des marchés plus étroits.

Le directeur de la stratégie, Steve Johnson, a qualifié cette refonte de la plus spectaculaire depuis des décennies, prévoyant une amélioration significative des recettes à partir de 2026. "Au fur et à mesure que ces changements seront introduits et qu'ils auront le temps de se mettre en place, vous verrez qu'ils nous apporteront de la valeur", a déclaré M. Johnson à l'agence Reuters.

DES DÉFIS À RELEVER Les analystes préviennent que le redressement d'American sera lent et coûteux. Des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement ont retardé les livraisons d'avions, notamment l'A321XLR, initialement prévu pour 2023. Les projets visant à équiper les anciens Boeing 777 de nouvelles cabines haut de gamme ont pris du retard en raison de la pénurie de sièges et de composants intérieurs.

Le premier 777-300 vient seulement d'être converti à Hong Kong, a déclaré à Reuters Brian Znotins, vice-président senior de la planification du réseau d'American. Pour accélérer les progrès, American utilise un modèle de siège déjà certifié plutôt que d'introduire de nouvelles modifications, a-t-il ajouté.

La fiabilité opérationnelle reste un point faible. American est toujours derrière Delta et United en matière de ponctualité et a été classée en queue de peloton dans la dernière enquête de satisfaction de J.D. Power.

Les analystes s'attendent à ce que sa marge Ebitda augmente pour atteindre environ 9 % en 2026, contre 7,3 % cette année, ce qui reste bien en deçà des 15 % estimés pour Delta et des 14 % estimés pour United, selon les données de LSEG. "American Airlines ne va pas se redresser en un clin d'œil", a déclaré Henry Harteveldt, fondateur de la société de conseil en voyages Atmosphere Research Group. Les dirigeants, y compris le directeur général Robert Isom, attribuent la sous-performance d'American Airlines à l'augmentation des coûts due aux nouveaux accords de travail et à la surexposition à un marché intérieur américain morose. M. Johnson a également cité d'autres revers qui ont ralenti la reprise post-pandémique de la compagnie aérienne, notamment des retards de livraison de gros-porteurs , une expansion bloquée à New York , et une pénurie de pilotes . Les analystes pointent du doigt des erreurs plus profondes telles que l'aliénation des agences de voyage , la négligence des produits haut de gamme au profit de la chasse aux transporteurs à bas prix, et le retrait mal programmé de la flotte , qui a laissé American à court de gros-porteurs. Les rachats massifs d'actions sous l'égide de l'ancien directeur général Doug Parker ont alourdi la dette, tandis que le retrait de plateformes telles que New York et Los Angeles a affaibli le réseau de la compagnie.

"Les problèmes d'American sont la création d'American", a déclaré M. Harteveldt.

CORRECTION DE TRAJECTOIRE Pour redresser la barre, American a rétabli des tarifs compétitifs pour les agences, lancé une campagne de sensibilisation pour reconquérir les entreprises clientes et investi dans la technologie afin de réduire les perturbations. Un nouveau directeur de la clientèle et un comité consultatif composé de vétérans du secteur de l'hôtellerie et de la restauration dirigent la refonte.

Un partenariat exclusif avec Citi sur les cartes de crédit, qui devrait débuter l'année prochaine, devrait générer un flux régulier de revenus à forte marge provenant de la vente de miles de fidélité. Les dépenses d'investissement pour les nouveaux avions, la modernisation des cabines et les salons augmenteront l'année prochaine.

Mais les employés perdent patience et font pression sur Isom et son équipe. Les syndicats d'American ( ) ont formé une coalition, accusant la direction de mal diriger et d'éroder le moral des troupes. "Il est temps que les plus hauts responsables rendent des comptes", ont-ils déclaré à leurs membres après la publication des résultats du troisième trimestre de la compagnie.

La frustration s'est intensifiée à mesure que les faibles performances financières ont affecté les paiements au titre de la participation aux bénéfices. Les pilotes d'American ne devraient recevoir que 0,6 % cette année, contre 10 % chez Delta et 7,6 % chez United, selon un mémo du syndicat.

Lors d'une réunion publique en octobre, M. Isom a reconnu les enjeux, déclarant qu'American devait être à la hauteur pour ses employés, ses clients et ses actionnaires, selon un enregistrement audio examiné par Reuters.

"Si nous ne gagnons pas d'argent en faisant cela, ce ne sera pas une activité que je pourrai poursuivre très longtemps, ni aucun d'entre vous d'ailleurs", a-t-il déclaré.