American Airlines étoffe son réseau avec 7 nouvelles liaisons internationales

A partir de 2027, le transporteur américain renforcera notamment sa présence en Europe et ajoutera 3 destinations à son réseau au départ de Philadelphie.

American Airlines annonce le lancement de 7 nouvelles liaisons internationales quotidiennes pour l'été 2027, ainsi que l'arrivée de Porto, Reykjavik et Vienne dans son réseau. La compagnie desservira Vienne pour la première fois et affirme qu'elle sera la seule compagnie américaine à proposer cette destination.

Depuis New York-JFK, elle ouvrira des vols directs vers Amsterdam et Nice, tandis qu'une liaison Charlotte-Barcelone sera également mise en place. American lancera par ailleurs un Chicago-Tokyo Narita le 19 mars.

La compagnie rétablira un 4e vol quotidien entre New York-JFK et Londres-Heathrow à compter du 28 mars. Avec British Airways, elle proposera ainsi jusqu'à 14 vols quotidiens entre New York et Londres.

American prolongera également la saison de ses liaisons Charlotte-Paris et Miami-Milan, dont les vols reprendront dès le 4 mars 2027.

Le titre recule de 0,4% peu avant 16h à Paris, alors que Jefferies a confirmé sa note "conserver" sur le titre, après avoir étudié les leviers mis en place par la compagnie pour réduire son déficit de rentabilité par rapport à ses concurrents.