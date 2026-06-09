American Airlines et Google concluent un accord autour du carburant d'aviation durable

L'accord porte sur 35 millions de gallons, soit environ 132 millions de litres, de carburant d'aviation durable (SAF) sur trois ans.

American Airlines annonce la signature avec Google du plus important accord public de certificats de carburant d'aviation durable (SAFc) jamais conclu entre une compagnie aérienne et un seul client entreprise. L'accord porte sur 35 millions de gallons, soit environ 132 millions de litres, de carburant d'aviation durable (SAF) sur trois ans.

L'opération devrait permettre une réduction d'environ 300 000 tonnes métriques d'émissions équivalent dioxyde de carbone (CO2e). Le carburant sera livré à l'aéroport international O'Hare de Chicago et produit notamment à partir d'huiles de cuisson usagées.

Concrètement, Google bénéficiera des attributs environnementaux associés via les certificats SAFc afin de compenser les émissions liées aux déplacements professionnels de ses salariés. Cet engagement de long terme a également permis à American Airlines de conclure un nouvel accord d'approvisionnement avec Valero Marketing and Supply Company.

Parallèlement, American Airlines souligne avoir mené en 2025, avec Google, Contrails.org et Flightkeys, un essai de 16 semaines visant à réduire les traînées de condensation des avions, aboutissant à une baisse statistiquement significative de 62% de leur formation.

Le titre American Airlines est attendu en hausse de 1,6% à l'ouverture de Wall Street tandis qu'Alphabet, maison-mère de Google, devrait progresser de 0,75%.