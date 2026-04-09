American Airlines devrait reprendre ses vols américains vers le Venezuela dès le 30 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

American Airlines AAL.O a déclaré jeudi qu'elle souhaitait reprendre ses vols vers le Venezuela dès le 30 avril, après avoir obtenu l'approbation du ministère américain des Transports le mois dernier.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle prévoyait de reprendre ses services vers le Venezuela pour la première fois depuis plus de six ans, en offrant un service quotidien entre Miami et Caracas sur un Embraer 175 par l'intermédiaire d'Envoy, sa filiale régionale détenue à 100 %, en attendant les approbations gouvernementales supplémentaires.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a levé en janvier un décret de 2019 qui interdisait aux compagnies aériennes américaines de voler vers le Venezuela, après que le président Donald Trump lui a ordonné de le faire, et a approuvé la demande d'American pour les vols en mars.

L'Administration de la sécurité des transports était à Caracas il y a environ un mois pour examiner les procédures de sécurité de l'aéroport, ont déclaré des sources à Reuters, une étape nécessaire pour reprendre les vols.

American a annoncé des plans pour reprendre le service ‍juste quelques semaines après que l'armée américaine a saisi le dirigeant du pays Nicolas Maduro.

En janvier, Trump a demandé au ministère des Transports de lever les restrictions qui interdisent actuellement les vols américains après une discussion avec la présidente par intérim du pays, Delcy Rodríguez.

American, qui a commencé à opérer au Venezuela en 1987, était la plus grande compagnie aérienne américaine dans le pays avant de suspendre le service en 2019 après l'interdiction des États-Unis. Elle a déclaré que les vols quotidiens prévus offriront la possibilité d'effectuer des voyages d'affaires, de loisirs et humanitaires.

Le département d'État a retiré le Venezuela de sa liste "Do Not Travel" pour les Américains en mars, en émettant un avis moins sérieux "Reconsider Travel" en raison du risque de criminalité, d'enlèvement, de terrorisme et d'infrastructures de santé médiocres.