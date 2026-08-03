Ameresco remporte de nouveaux contrats d'une valeur de 1,8 milliard de dollars alors que la demande en électricité reste forte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pooja Menon

Ameresco AMRC.N a annoncé lundi avoir ajouté 1,8 milliard de dollars de nouveaux contrats à son carnet de commandes au deuxième trimestre, soit plus du triple par rapport à l'année dernière, dans un contexte de forte demande pour les programmes d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables.

Cette croissance intervient alors que la demande croissante des centres de données axés sur l’IA et l’électrification rapide des foyers, des entreprises et des transports devraient propulser la consommation d’électricité aux États-Unis vers des niveaux records en 2026 et 2027, après avoir établi un deuxième record annuel consécutif l’année dernière, selon l’Energy Information Administration.

Le directeur général George Sakellaris a déclaré à Reuters qu’environ 1,2 milliard de dollars des nouveaux contrats remportés au cours du trimestre concernaient des projets de centres de données, tandis que les 600 millions de dollars restants provenaient des autres secteurs d’activité de l’entreprise, notamment les clients industriels et commerciaux.

“Nous avons mené à bien trois nouveaux projets de centres de données “behind-the-meter”, portant ainsi à cinq le nombre total de projets de centres de données dans notre carnet de commandes”, a déclaré M. Sakellaris dans un communiqué.

Basée dans le Massachusetts, Ameresco est une entreprise spécialisée dans les infrastructures énergétiques qui aide les entreprises, les organismes publics et d’autres entités à réduire leurs coûts énergétiques, à moderniser leurs installations vieillissantes et à développer des ressources énergétiques renouvelables et distribuées.

La coprésidente Nicole Bulgarino a précisé que les projets de centres de données nécessitent généralement entre 12 et 24 mois pour passer de la phase de développement à celle de l’attribution du marché, en raison du temps nécessaire à la conception et à l’obtention des autorisations. Elle a ajouté que la société s’attendait à ce que d’autres projets atteignent bientôt ce stade.

Ameresco travaille actuellement sur des projets dans plusieurs États américains, l’activité du deuxième trimestre étant principalement concentrée au Texas et en Arizona, a précisé Mme Bulgarino.

Le carnet de commandes total de l’entreprise a augmenté d’environ 32% au cours du trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 6,73 milliards de dollars.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 20 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 16 cents, selon les données compilées par LSEG.