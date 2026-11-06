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Ameren estime que les contrats liés aux centres de données feront grimper les investissements au-delà du plan de 38 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 19:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Varun Sahay et Tyakshi Singh

Ameren Corp AEE.N a déclaré vendredi qu'elle pourrait devoir investir dans la production d'électricité au-delà de son plan d'investissement de 38,1 milliards de dollars prévu jusqu'en 2031, car le groupe prévoit de signer davantage de contrats de fourniture d'électricité l'année prochaine.

Les entreprises de services publics américaines développent leurs infrastructures de production et de transport d’électricité pour répondre à la demande croissante liée à l’intelligence artificielle et aux centres de données dans le cloud, alors même que ces projets se heurtent à une opposition politique et locale grandissante concernant la consommation d’électricité, l’utilisation de l’eau et le montant des factures des ménages.

Lorsdes élections de mi-mandat américaines de cette semaine, les électeurs se sont prononcés en faveur de restrictions sur le développement des centres de données dans 40

des 41 référendums locaux organisés à travers le pays.

Le plan quinquennal de ce fournisseur d’énergie basé à Saint-Louis table sur une nouvelle charge de 2,9 GW dans le Missouri d’ici 2031, provenant principalement de 2,8 GW issus d’accords signés, notamment les projets de Google GOOGL.O et d’Amazon AMZN.O , qui représentent 25 milliards de dollars d’investissements prévus sur son territoire de desserte dans le Missouri.

"Nous sommes optimistes quant à la signature de nouveaux contrats de services énergétiques en 2027", a déclaré Marty Lyons, directeur général, lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

De nouveaux accords viendraient renforcer la croissance au cours des dernières années du plan, a ajouté M. Lyons.

Le groupe prévoit d’ajouter environ 7,7 GW de capacité de production entre 2027 et 2031, ce qui augmenterait la capacité installée dans le Missouri d’environ 80 %. Il sollicite également l’autorisation des autorités de régulation pour la centrale au gaz naturel de West Alton, d’une puissance de 2,1 GW, dont la mise en service est prévue en 2031.

Jeudi, la société a revu à la hausse ses prévisions de résultats pour 2026 et prévoit une croissance annuelle du bénéfice par action comprise entre 8 % et 10 % de 2027 à 2031.

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