Ameren affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à des investissements dans les infrastructures qui portent leurs fruits

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Le groupe d'énergie Ameren AEE.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à des investissements dans les infrastructures visant à améliorer la fiabilité du réseau.

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a indiqué que la consommation d'électricité aux États-Unis devrait encore augmenter en 2026 et 2027, après avoir atteint l'année dernière son deuxième record annuel consécutif .

* Ameren a indiqué que le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires s'élevait à 314 millions de dollars, soit 1,13 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 275 millions de dollars, soit 1,01 dollar par action, l'année dernière.

* Le chiffre d’affaires trimestriel de son segment gaz a progressé de 12 % pour atteindre 205 millions de dollars, tandis que celui du segment électricité a reculé d’environ 7,4 % à 1,89 milliard de dollars

* Ameren a expliqué que la hausse des frais d’entretien, notamment l’élagage des arbres visant à garantir la fiabilité du réseau et l’entretien des centres énergétiques, ainsi que la baisse des ventes d’électricité au détail due à des conditions météorologiques plus clémentes, avaient pesé sur les résultats.

* La société, dont le siège se trouve à Saint-Louis, dans le Missouri, a également réaffirmé ses prévisions de bénéfice pour 2026, comprises entre 5,25 et 5,45 dollars par action.

* Ameren dessert environ 2,5 millions de clients en électricité et plus de 900 000 clients en gaz naturel sur une superficie de 64 000 miles carrés par l'intermédiaire de ses filiales de services publics à tarifs réglementés, Ameren Missouri et Ameren Illinois.