Amer Sports glisse après le lancement d'une offre d'actions de 750 millions de dollars

2 mars - ** Les actions d'Amer Sports AS.N ont baissé de 3,7 % à 36,50 $ après le lancement de l'offre d'actions ** La société finlandaise de vêtements de sport vendra 750 millions de dollars d'actions

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le remboursement de ses obligations à 6,75 % à échéance 2031

** BofA et JP Morgan sont les chefs de file des teneurs de livre

** La société a environ 557,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 21 milliards de dollars

** L'action a légèrement augmenté de 0,2% pour clôturer à 37,89 $ le lundi, en hausse de 1,4% depuis le début de l'année. Les actions ont atteint un record intraday de 42,76 $ le 20 février

** La note moyenne de 22 analystes est "acheter"; PT médian 48 $, selon les données de LSEG